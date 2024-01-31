Протестами в Казахстане управляло ЦИПсО из Одессы

Российские хакеры еще в июне 2022 года, уже после начала СВО, устроили взлом свыше 750 украинских государственных сайтов и выявили, что за народными протестами во время январских событий в Казахстане стояли спецслужбы Украины.
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