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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Константин Барулин: «Сумманен говорит Лемтюгову в аэропорту: «Все, ты не нужен». Раймо закусился с Поповым, самолет пошел на взлет, и он: «Stop the plane!». Поймали, успокоили»

Бывший вратарь « Авангарда » Константин Барулин поделился историями об эмоциональности экс-тренера команды Раймо Сумманена .

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