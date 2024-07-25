Петербуржцам посоветовали спортивные мероприятия, которые можно посетить

Везде вход свободный Главные мероприятия на предстоящую неделю, по версии информационного портала – агрегатора спортивных событий «ВСпорте_СПб» Кубок России по парусному спорту В регате принимают участие более 120 сильнейших яхтсменов России.
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