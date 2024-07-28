Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • саша дмитренко
    😂😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄😄Совет Сталина как...
  • Игорь Василевский
    Доверяй, но проверяй. А то диаспора то всякое гавн..ще завозит под видом амброзииАрмению отлучили ...
  • лина любимцева
    САМИМ НАМ нужно контролировать, что они там ввозят, какое качество?!! А не поручать это делать в самой Армении. Наско...Армению отлучили ...

Приезжий таксист объяснил на чем именно он вертел правоохранительные органы и, что сделает с Бастрыкиным

Приезжий таксист объяснил на чем именно он вертел правоохранительные органы и, что сделает с Бастрыкиным

# Чернильница   Небольшая, но довольно любопытная история приключилась в городе Видное, где очередной «герой» продемонстрировал всю свою любовь к коренному населению страны в которой он находится, ну и заодно к правоохранительным органам.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх