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Газета.ру

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Times of Ukraine: на Украине "Ашан" ввел лимиты на покупку продуктов в одни руки

Times of Ukraine: на Украине "Ашан" ввел лимиты на покупку продуктов в одни руки

Сеть гипермаркетов «Auchan Украина» ввела ограничения на продажу некоторых продуктов в одни руки. Об этом сообщило издание Times of Ukraine в Telegram-канале.

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