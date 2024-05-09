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Великие тени истории

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День Победы. Новые смыслы.

День Победы. Новые смыслы.

Праздник Великой Победы 9 мая ныне живущее поколение переосознаёт заново. В 1991 и 2014 году нам довелось пережить то же, что и  нашим отцам и дедам в 1941м  - враги пришли на Кавказ, захвачена Прибалтика, идут бои на подступах к Минску, пал Киев.

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