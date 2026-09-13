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Арестован директор подрядчика по газификации Читы

Арестован директор подрядчика по газификации Читы

Директора московской компании «НИКА», выполнявшей работы по газификации Читы, Андрея Пронского арестовали и поместили в СИЗО.

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