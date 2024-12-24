В центральный аппарат ведомства будет представлен доклад об установлении обстоятельств нарушения жилищных прав граждан в ХМАО-Югре

В телеграм-канале размещено обращение жителей поселков Барсово и Федоровского Сургутского района ХМАО-Югры к Председателю СК России, которые проживают в аварийных домах, ожидая расселения длительное время.
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