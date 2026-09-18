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Аргументы и Факты

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Зеленский бессилен: Киев не может заставить замолчать Мендель

Зеленский бессилен: Киев не может заставить замолчать Мендель

У Владимира Зеленского нет ресурса, чтобы заставить замолчать бывшего пресс-секретаря Юлию Мендель, сделать это могут лишь американцы, которые стоят за ее выступлениями.

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