Военное обозрение

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«Дельфин» – первая российская подлодка

«Дельфин» – первая российская подлодка

"Миноносец №150" во время спуска на воду. Фото Allmines.net 120 лет назад, в 1903 г. была построена первая российская подводная лодка, впоследствии официально включенная в состав военно-морского флота.

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