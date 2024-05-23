Подмосковные полицейские в Одинцовском г.о. пресекли нарушения миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции совместно с участковыми уполномоченными полиции УМВД России по Одинцовскому городскому округу в ходе оперативно-профилактического мероприятия в деревне Лайково проверили общежитие, производственные и складские комплексы с целью пресечения нарушений миграционного законодательства.