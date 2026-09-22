Buzz Spor: Поклонники заполонили "Скалу Салаха" в Трабзоне

Знаменитый снимок Мохамеда Салаха на обычном камне вблизи Трабзона вызвал интерес фанатов. Туристы стремятся сфотографироваться на этом популярном месте, получившем название «Скала Салаха».
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