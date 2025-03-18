В Бобруйском РОВД состоится прием граждан.

В среду, 19 марта, с 10.00 до 12.00 в ОВД Бобруйского райисполкома по адресу: г. Бобруйск, пер. Котовского, 25 будет осуществлять прием граждан первый заместитель начальника УВД Могилевского облисполкома полковник милиции ШАХЛАЙ Артур Владимирович.