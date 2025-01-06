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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мексика Чичарито против Германии Гетце, Испания Касильяса сыграет с Турцией. Расписание 3-го этапа Кингс ЧМ

6 января, понедельник Япония – Марокко (сборная Мубарака Буссуфы) Турция – Испания (сборная Икера Касильяса) 7 января, вторник Узбекистан – Перу Германия (сборная Марио Гетце) – Мексика (сборная Чичарито) Команды, проигравшие оба матча в первых двух раундах, покинули турнир.

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