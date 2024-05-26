Седой и бледный: фото болеющего раком основателя «Магнита» Сергея Галицкого появилось в Сети

Основатель сети “Магнит” Сергей Галицкий сейчас сражается с раком. Этот 56-летний бизнесмен редко появляется в общественных местах, и даже на матчах своего собственного футбольного клуба “Краснодар” его уже давно не видно.
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