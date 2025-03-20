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Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил

Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил

Back in USSR. О нюансах вчерашнего разговора, которые никто не заметил Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России Ну, что ж, телефонные переговоры на высшем уровне между Россией и США прошли, как это принято говорить на языке дипломатов, в конструктивном ключе и даже местами на высокой ноте (не путать с выражением «на повышенных тонах»).

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Юрий Ильинов
Угроза срыва мирных планов: США теряют рычаги влияния из-за позиции Киева В США назвали причину, по которой западные рычаги давления на РФ могут стать неактуальными. Инсайдер раскрыл решение Киева, которое подрывает работу по мирному завершению конфликта. Бывший советник Пентагона назвал возможным отключение всех рычагов давления на Россию в переговорах по Украине. Полковник американской армии в отставке заявил о срыве мирных планов из-за одного пункта повестки. Тема присоединения Украины к НАТО может лишить США влияния на Кремль, считает Дуглас Макгрегор. Киев настойчиво претендует на вхождение в состав членов военного блока, что может нивелировать инициативы по урегулированию конфликта. «У США нет никаких рычагов влияния на переговоры по украинскому конфликту, если обсуждение членства в НАТО будет частью мирной сделки», — заявил инсайдер. При этом Киев заявлял Вашингтону на переговорах в Джидде, что не отступит от стремлений вступить в НАТО. В ходе дипломатической встречи власти Украины раскрыли США свои красные линии по урегулированию конфликта. Киев сообщил о готовности признать потерянные территории российскими. Однако часть земель, подконтрольных ВСУ, украинская сторона рассчитывает отстоять в дипломатических условиях. Стоит отметить, США и РФ начали активную работу по продвижению переговоров. Ранее «ВЕСТИ ПЛАНЕТЫ» писали о принятии решений главами мировых держав по немедленному запуску мирного урегулирования конфликта. Для этих целей создаются американские и российские экспертные группы. в США раскрыли способ быстрого достижения мирного урегулирования конфликта
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