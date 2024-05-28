Можно ли посмотреть на другого человека и понять его сексуальный потенциал? Оказалось, что это не составит никакого труда, если знать, на какие внешние признаки стоит обратить внимание.
Черты лица, которые выдают высокое либидо
Комментарии
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Кот Рыжый
Почему не написали о растительности, /усики,бакенбарды/ слегка выраженные?! Женщины с этими признаками, невероятно активны в сексуальном плане! И ОЧЕНЬ РАСКРЕПОЩЕНЫ В ПОСТЕЛИ!
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12 час.
ИХ
Ирина Храмцова
Ха-ха, особенно- слегка выражена растительность- бакенбарды!
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5 час.
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