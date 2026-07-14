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Владимирские новости

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Владимирский суд смягчил приговор экс-министру здравоохранения Янину

Владимирский суд смягчил приговор экс-министру здравоохранения Янину

Областной суд сократил срок заключения экс-министра здравоохранения региона Валерия Янина до 4 лет и 11 месяцев, изменив категорию преступления с «особо тяжкого» на «тяжкое» и учтя возмещение ущерба пострадавшим.

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