Владимирский суд смягчил приговор экс-министру здравоохранения Янину

Областной суд сократил срок заключения экс-министра здравоохранения региона Валерия Янина до 4 лет и 11 месяцев, изменив категорию преступления с «особо тяжкого» на «тяжкое» и учтя возмещение ущерба пострадавшим.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии