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Постаревший Джуд Лоу сыграет молодого Путина

Постаревший Джуд Лоу сыграет молодого Путина

Джуд Лоу подтвердил свою роль молодого Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник». Сюжет развивается после распада СССР и фокусируется на телевизионном продюсере Вадиме Баранове (Пол Дано), который становится политтехнологом Путина и получает большое влияние.

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