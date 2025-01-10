Постаревший Джуд Лоу сыграет молодого Путина

Джуд Лоу подтвердил свою роль молодого Владимира Путина в фильме «Кремлёвский волшебник». Сюжет развивается после распада СССР и фокусируется на телевизионном продюсере Вадиме Баранове (Пол Дано), который становится политтехнологом Путина и получает большое влияние.