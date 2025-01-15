Украина при каденции президента США Дональда Трампа будет вынуждена признать территориальные потери или же ее вовсе расчленят на три части.
Украина лишится территорий или будет разделена на части – немецкий эксперт
Комментарии
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СК
Сергей Ковалев
кому, как не немецким экспертам понимать в разделении территорий... для России вопрос времени, - когда гегемон зайдет на запад 404 и, как и в результате 2й Мiровой запросто отхватит свою половину. а он это сделает обязательно. иначе у них это не работает. в этом случае границы НАТО приближаются и становятся буквально по Днепру. мнение моё, может не совпадать, и очень хотелось бы, чтобы не совпадало, но что-то внутри не спокойно.
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16 час.
Алексей Горшков
Всё-таки живёт в нас какая-то убеждённость в нерушимости Ялтинского мира и УССР! А так ли это на самом деле? Если вдуматься, западноукраинские земли под властью поляков были ДОЛЬШЕ, чем в составе России, причём - если ВСЕ белорусские - даже западные - были в составе Великого Княжества Литовского, имеющего хоть какую-то автономию в составе Речи Посполитой, то украинские СРАЗУ, с момента подписания Люблинской унии 1569 года, были подчинены непосредственно польской "Короне", а некоторые там уже находились И ТОГО РАНЬШЕ !!! Кроме того, я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской империи - причём опять же фактически ПОД ПОЛЯКАМИ !!! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился! Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!! По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область (кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали...И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! И ИМЕННО ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ (взаимная грызня и взаимное же ослабление) - по-моему, западноукраинские земли - не все, а только не входившие в состав Российской империи - НАДО ПОЛЬШЕ ОТДАТЬ - ПУСТЬ МЕЖДУ СОБОЙ ГРЫЗУТСЯ !!! А чтобы у "панов" морда от счастья не треснула не просто ОТДАТЬ, а ОБМЕНЯТЬ западноукраинские земли на сувалкский коридор, обеспечивающий сухопутный проход к Калининградской области - вот Сувалки в составе Российской империи БЫЛИ !!!
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16 час.
Сергей Рубцов
Западным "партнерам" не отдавать ничего!!!! Эти пидоры хотят за чужой счет (жизни наших солдат) забрать себе территорию усраины!!!! Хрен им на глупую морду!!!! Пусть хреначат зеленского или никак!!!!
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15 час.
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