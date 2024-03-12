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Посол РФ в Варшаве не исключил в будущем отправку польских военных на Украину

Утверждать о незыблемости позиции властей Польши, заявляющих, что военнослужащие республики не будут направлены на Украину, на текущий момент сложно, рассказал в интервью "Известиям" посол России в Варшаве Сергей Андреев.

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