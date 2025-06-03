В ЯНАО инспекторы заказника засняли на видео американскую норку

В одном из ямальских заказников инспекторам удалось заснять на видео необычную гостью. Обычно избегающая встреч с людьми американская норка решила продемонстрировать себя во всей красе, рассказали в дирекции особо охраняемых природных территорий регионального значения ЯНАО.
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