Зеленский провёл заседание Ставки с командирами корпусов ВСУ и НГУ Зеленский накануне провел заседание Ставки, пригласив на нее командиров корпус.
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Зеленский провёл заседание Ставки с командирами корпусов ВСУ и НГУ Зеленский накануне провел заседание Ставки, пригласив на нее командиров корпус.
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