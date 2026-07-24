ВС России нанесли удар по объекту в пригороде Киева, где демонстрировались БПЛА

Подразделения Вооружённых сил России нанесли групповой удар по объекту в пригороде Киева, где проводилась демонстрация используемых для атак на российские гражданские объекты беспилотных летательных аппаратов.
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