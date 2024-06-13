Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Ракетчики отработали скрытное выдвижение на учениях ядерных сил

Ракетчики отработали скрытное выдвижение на учениях ядерных сил

В рамках второго этапа учений нестратегических ядерных сил ВС РФ личный состав ракетного соединения Ленинградского военного округа отработал учебно-боевые задачи по скрытному выдвижению в назначенный позиционный район.

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