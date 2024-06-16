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Пашинян заявил о приверженности Армении углублению сотрудничества с Британией

Пашинян заявил о приверженности Армении углублению сотрудничества с Британией

Руководитель правительства Армении Никол Пашинян в послании премьер-министру Великобритании Риши Сунаку по случаю национального праздника страны заявил о приверженности Еревана углублению сотрудничества с Лондоном.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Ублюдок без мозгов!
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14 час.
n
nyha
если у Москвы не хватит смелости воткнуть ледоруб этому уёбку...тогда придётся.. втыкать многим..
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12 час.

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