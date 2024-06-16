Пашинян заявил о приверженности Армении углублению сотрудничества с Британией

Руководитель правительства Армении Никол Пашинян в послании премьер-министру Великобритании Риши Сунаку по случаю национального праздника страны заявил о приверженности Еревана углублению сотрудничества с Лондоном.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии