Луганская школьница Фаина Савенкова просит Трампа закрыть сайт «Миротворец»

16-летняя луганская школьница Фаина Савенкова призвала выигравшего в США выборы президента Дональда Трампа закрыть украинский сайт «Миротворец» и привлечь к судебной ответственности его создателей и администраторов, передает РИА Новости.
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