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Все владельцы банковских карт останутся без рубля уже с 17 июня: пугающие новости из Сбербанка

Все владельцы банковских карт останутся без рубля уже с 17 июня: пугающие новости из Сбербанка

Все владельцы банковских карт останутся без рубля уже с 17 июня: пугающие новости из Сбербанка Евгения КомароваОдна из крупнейших российских финансовых структур, Сбербанк, объявила о нововведениях, касающихся обслуживания карт.

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