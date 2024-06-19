Все владельцы банковских карт останутся без рубля уже с 17 июня: пугающие новости из Сбербанка Евгения КомароваОдна из крупнейших российских финансовых структур, Сбербанк, объявила о нововведениях, касающихся обслуживания карт.
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