Музыкальный продюсер Яна Рудковская заявила, что добилась безвозвратного удаления аккаунтов семи пользователей, которые пытались повысить свою популярность за счёт публичных спекуляций вокруг её семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Владимир Познер, Константин и Софья Эрнст, Алексей Кудрин с женой среди гостей: появились новые фото с дня рождения Собчак
- "Умная, дерзкая, красивая". Никита Михалков высказался о Тине Канделаки в день её 51-летия
- "Люблю тебя". Ирина Шейк поздравила с 39-летием бывшую жену жениха "Мисс Россия" Валентины Алексеевой
Свежие комментарии
- Принц Гарри вновь...
- ЛЛ Владимир Познер, ...
- Тайра Бэнкс расст...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым