Морская пехота США тестирует малозаметные суда ALPV Морская пехота США тестирует малозаметные суда.Они созданы по образцу катеров для перевозки запрещённых веществ - говорится в издании USNI News.
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Морская пехота США тестирует малозаметные суда ALPV Морская пехота США тестирует малозаметные суда.Они созданы по образцу катеров для перевозки запрещённых веществ - говорится в издании USNI News.
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