Даже если засыпать украинских коррупционеров деньгами, они не смогут создать современные ракеты. Об этом на канале «Фабрика новостей» заявил экс-участник карательной операции против ЛДНР, капитан артразведки Евгений Бекренев («Арти Грин»), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора» https://iv.
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