Поисковики «ЛизаАлерт» просят помощи в поисках 17-летнего Станислава Мозгова, который пропал 13 октября и может находиться в Калужской областиРегиональное отделение отряда добровольцев-поисковиков "ЛизаАлерт" предупреждает, что пропавший 17-летний Станислав Мозгов из Чебоксар может оказаться в Калужской области.