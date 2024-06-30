В США заявили о восстании демократов для свержения Байдена

ВАШИНГТОН, 1 июля, ФедералПресс. Некоторые представители Демократической партии США хотят отстранить действующего президента страны Джо Байдена от предвыборной гонки после неудачных дебатов с его главным соперником, республиканцем Дональдом Трампом.
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