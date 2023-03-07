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Если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя. Китайский гороскоп — совет дня. Вторник, 7 марта

Если нельзя, но очень хочется, то все равно нельзя. Китайский гороскоп — совет дня. Вторник, 7 марта

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 7 марта? Вторник будет выглядеть гораздо более привлекательным, чем понедельник.

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