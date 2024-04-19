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Ювелирный удар по Чернигову: ВСУ наказали за атаку на Джанкой, уверяют военкоры

Ювелирный удар по Чернигову: ВСУ наказали за атаку на Джанкой, уверяют военкоры

В ночь на 17 апреля ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Отмечается, что для удара было использовано около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, которые, предположительно, прилетели со стороны Херсонской области.

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