Ювелирный удар по Чернигову: ВСУ наказали за атаку на Джанкой, уверяют военкоры

В ночь на 17 апреля ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. Отмечается, что для удара было использовано около 12 оперативно-тактических ракет ATACMS, которые, предположительно, прилетели со стороны Херсонской области.
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