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Расчеты «Градов» атаковали опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты «Градов» атаковали опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» из Забайкалья атаковали опорные пункты и уничтожили боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.

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