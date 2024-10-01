Расчеты «Градов» атаковали опорные пункты ВСУ на южнодонецком направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» группировки войск «Восток» из Забайкалья атаковали опорные пункты и уничтожили боевую технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии