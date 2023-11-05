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Террорист Арестович признал, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над Россией

Террорист Арестович признал, что врал украинцам о быстрой победе ВСУ над Россией

Бывший советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович*, признанный в РФ террористом и экстремистом, после своего решения баллотироваться на пост президента продолжает открывать жителям незалежной глаза на их невеселую действительность.

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