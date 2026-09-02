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18-метровый «проспект» и панорама 220 градусов: как устроены квартира и дача Юрия Николаева

18-метровый «проспект» и панорама 220 градусов: как устроены квартира и дача Юрия Николаева

Выбирая новую квартиру в Москве, Юрий Николаев поставил главное условие: из окон обязательно должна быть видна река.

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