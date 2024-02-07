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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Разработчики наконец-то объявили дату дебюта Paralives. В игре не будет платных DL...

Разработчики наконец-то объявили дату дебюта Paralives. В игре не будет платных DL...

Разработчики наконец-то объявили дату дебюта Paralives. В игре не будет платных DLC, как в The Sims 4В рамках только что завершившейся трансляции, после долгих лет ожидания, мы получили полноценные кадры Paralives, выступающие в роли своеобразного геймплейного трейлера.

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