Разработчики наконец-то объявили дату дебюта Paralives. В игре не будет платных DL...

Разработчики наконец-то объявили дату дебюта Paralives. В игре не будет платных DLC, как в The Sims 4В рамках только что завершившейся трансляции, после долгих лет ожидания, мы получили полноценные кадры Paralives, выступающие в роли своеобразного геймплейного трейлера.