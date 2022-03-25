Stopnews Online

1 517 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Тебя даже унитазы драить не возьмут: сорвавшая эфир «Времени» хулиганка осталась с «волчьим билетом»

Тебя даже унитазы драить не возьмут: сорвавшая эфир «Времени» хулиганка осталась с «волчьим билетом»

Тебя даже унитазы драить не возьмут: сорвавшая эфир «Времени» хулиганка осталась с «волчьим билетом» stAdmВыпуск программы «Время» от 14 марта, который в прямом эфире шел на Европейскую часть страны, сорвала выскочка с клеветническим плакатом.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх