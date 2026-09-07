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Пермь краенда БПЛА һөҗүме вакытында бер кеше һәлак булган һәм дүрт кеше зыян күргән

Пермь краенда БПЛА һөҗүме вакытында бер кеше һәлак булды һәм дүртесе зыян күрде, дип хәбәр итте төбәк башлыгы Дмитрий Махонин.

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