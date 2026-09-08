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Царьград

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Казахстан отменит СОР и СОЧ для 5–9 классов с 2026 года

Казахстан отменит СОР и СОЧ для 5–9 классов с 2026 года

Министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова заявила о переходе от контрольного тестирования к ежедневной системе оценивания школьников, которая применялась ранее.

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