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В Вологде готовы делать уникальное оборудование для переработки молочной сыворотки

В Вологде готовы делать уникальное оборудование для переработки молочной сыворотки

Вологодская инжиниринговая компания «Протемол», выпускающая оборудование для производства молочной продукции, намерена разработать и реализовать под ключ производственную линию для переработки молочной сыворотки, не имеющую аналогов в России.

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