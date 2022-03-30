В Вологде готовы делать уникальное оборудование для переработки молочной сыворотки

Вологодская инжиниринговая компания «Протемол», выпускающая оборудование для производства молочной продукции, намерена разработать и реализовать под ключ производственную линию для переработки молочной сыворотки, не имеющую аналогов в России.
Вологодская инжиниринговая компания «Протемол», выпускающая оборудование для производства молочной продукции, намерена разработать и реализовать под ключ производственную линию для переработки молочной сыворотки, не имеющую аналогов в России.
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