В Иране назвали иррациональным возобновление переговоров с США 

Возобновление переговоров по ядерной сделке между Ираном и США будет иррациональным, пока Вашингтон продолжает вводить санкции против Тегерана, заявил заместитель координатора политико-идеологической организации армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминийа.
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