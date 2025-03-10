В Иране назвали иррациональным возобновление переговоров с США 

Возобновление переговоров по ядерной сделке между Ираном и США будет иррациональным, пока Вашингтон продолжает вводить санкции против Тегерана, заявил заместитель координатора политико-идеологической организации армии Ирана бригадный генерал Мохаммад Акраминийа.