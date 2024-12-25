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Появилось видео спасения пассажиров упавшего самолета Баку-Грозный

Появилось видео спасения пассажиров упавшего самолета Баку-Грозный

Появилось видео спасения пассажиров упавшего самолета Баку-Грозный. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Baza, видно, как несколько человек выбрались из хвостовой части самолета в первые минуты после крушения.

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