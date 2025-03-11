«Париж – Ницца». 1-й этап. Мерлир победил, Демар – 2-й, Дайнезе – 3-й, Власов финишировал в общей группе

Гонка проходила 9 марта. «Париж – Ницца» 1-й этап Ле Пере-ан-Ивелин – Ле Пере-ан-Ивелин, Франция 156,1 км Профиль/Карта 1.
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