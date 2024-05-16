Благодарные родители в США подарили учительнице купон на 10% скидку в крематорий

В Соединенных Штатах, 23-летней учительнице удалось стать звездой соцсетей, когда она поведала, какими подарками одарили ее в профессиональный праздник в мае в Неделю благодарности учителям, написала New York Post.
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