ВС РФ  об условиях выкупа без торгов земельного участка под объектом недвижимости 

ВС РФ об условиях выкупа без торгов земельного участка под объектом недвижимостиТаких условий три: 1Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке (ЗУ) должны принадлежать потенциальному покупателю.
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