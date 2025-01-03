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ВС РФ  об условиях выкупа без торгов земельного участка под объектом недвижимости 

ВС РФ  об условиях выкупа без торгов земельного участка под объектом недвижимости 

ВС РФ об условиях выкупа без торгов земельного участка под объектом недвижимостиТаких условий три: 1Объекты недвижимости, расположенные на земельном участке (ЗУ) должны принадлежать потенциальному покупателю.

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