Незаконные водосбросы ликвидируют в Раменском по требованию Минэкологии

Инспекторы эконадзора Московской области провели контрольные мероприятия в Раменском. Ранее в Минэкологии региона поступило сообщение о том, что в округе сбрасывают неочищенные сточные воды в поселках Родники и РАОС.
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