arXiv: обнаружено 25 новых квазаров на границе видимой Вселенной

Международная группа астрономов, возглавляемая Сильвией Белладиттой из Института астрономии Макса Планка в Германии, сообщила об открытии 25 новых квазаров с красным смещением выше 4,6 — это одни из самых удаленных и ярких объектов во Вселенной.
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